Café numérique Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-18 14:00:00
fin : 2025-09-18 17:00:00
2025-09-18
Venez au café numérique proposé par Familles Rurales de Binic-Etables sur mer. Un moment de partage avec d’autres usagers autour d’un café et petits gâteaux. Pas d’inscription. .
Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 67 29 32 90
