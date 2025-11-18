Café numérique, bug, lenteur, que faire pour mon ordinateur ? La Source Le Bouscat

Café numérique, bug, lenteur, que faire pour mon ordinateur ? Samedi 13 décembre, 10h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

Fin : 2025-12-13T10:00:00 – 2025-12-13T12:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Que faire quand mon ordinateur ralenti ? Quels astuces, réflexes, outils à adopter ? Un moment convivial pour échanger et poser vos questions. café numérique bug