Café numérique Médiathèque de Cognac Cognac
Café numérique Médiathèque de Cognac Cognac jeudi 21 mai 2026.
Café numérique
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21 18:00:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-18
Autour d’un café, venez échanger, découvrir et poser vos questions sur les grands enjeux numériques d’aujourd’hui. Trois rendez-vous sont proposés pour aborder différents thèmes le numérique responsable, inclusion numérique et impact de l’IA.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
Over a cup of coffee, come and discuss, discover and ask questions about today?s major digital issues. Three meetings are proposed to address different themes: responsible digital, digital inclusion and the impact of AI.
L’événement Café numérique Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac