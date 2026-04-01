Café numérique ; commerçants connectés on en parle Rue d’Osse Sellières
Café numérique ; commerçants connectés on en parle Rue d’Osse Sellières lundi 20 avril 2026.
Sellières
Café numérique ; commerçants connectés on en parle
Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:00:00
Date(s) :
2026-04-20
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Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
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English : Café numérique ; commerçants connectés on en parle
L’événement Café numérique ; commerçants connectés on en parle Sellières a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu
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