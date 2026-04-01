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Café numérique ; commerçants connectés on en parle Rue d’Osse Sellières

Café numérique ; commerçants connectés on en parle Rue d’Osse Sellières lundi 20 avril 2026.

Lieu : Rue d'Osse

Adresse : Médiathèque de Sellières

Ville : 39230 Sellières

Département : Jura

Début : 2026-04-20T14:30:00

Fin : 2026-04-20T16:00:00

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Sellières

Café numérique ; commerçants connectés on en parle

Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :
2026-04-20

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Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27  m.jacquinot@bressehauteseille.fr

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English : Café numérique ; commerçants connectés on en parle

L’événement Café numérique ; commerçants connectés on en parle Sellières a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu

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