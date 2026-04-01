Café numérique ; commerçants connectés on en parle Rue d’Osse Sellières

Sellières

Café numérique ; commerçants connectés on en parle

Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Le numérique au service de votre commerce !

Réseaux sociaux, avis clients, visibilité en ligne…

Parlons-en et échangeons autour d’un café. .

Rue d’Osse Médiathèque de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

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English : Café numérique ; commerçants connectés on en parle

L’événement Café numérique ; commerçants connectés on en parle Sellières a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme JurAbsolu