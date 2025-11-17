Café Numérique Données personnelles, et si on en parlait ? Médiathèque La Carriade Hauteroche

Café Numérique Données personnelles, et si on en parlait ?

Médiathèque La Carriade 1 Rue de la carrière Hauteroche Jura

Gratuit

Début : 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-17 16:00:00

2025-11-17

Nos données personnelles sont précieuses. Mais savons-nous vraiment comment les protéger ? Venez échanger sur cette thématique, qui de nos jours, nous concerne tous.

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque La Carriade 1 Rue de la carrière Hauteroche 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

