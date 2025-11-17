Café Numérique Données personnelles, et si on en parlait ? Médiathèque La Carriade Hauteroche
Café Numérique Données personnelles, et si on en parlait ?
Médiathèque La Carriade Hauteroche
Début : 2025-11-17 14:30:00
fin : 2025-11-17 16:00:00
2025-11-17
Nos données personnelles sont précieuses. Mais savons-nous vraiment comment les protéger ? Venez échanger sur cette thématique, qui de nos jours, nous concerne tous.
Gratuit, sur réservation. .
+33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
