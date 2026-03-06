Café Numérique en Plein Air Dalle Kennedy Rennes Mardi 10 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Numérique, démarches en ligne, sécurité… Venez poser vos questions. L’équipe des Connectées IINAF vous attend à Villejean , café offert.

Rencontrer l’équipe Venez échanger avec les bénévoles et les femmes qui font vivre Les Connectées IINAF au quotidien

Poser toutes vos questions numériques Email, smartphone, réseaux sociaux, ordinateur : posez vos questions librement, on répond simplement

Démarches administratives en ligne CAF, Ameli, impôts, France Travail : on vous explique comment naviguer sans vous perdre

Protection des données & sécurité en ligne Reconnaître les arnaques, protéger vos comptes, créer un mot de passe solide

Découvrir nos propositions Ateliers numériques gratuits, programme de mentorat, adhésion : on vous présente tout

Début : 2026-03-10T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T12:00:00.000+01:00

http://lesconnectees.org lesconnectees.iinaf@gmail.com 06 52 02 26 19

Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



