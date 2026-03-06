Café Numérique en Plein Air Dalle Kennedy Rennes
Café Numérique en Plein Air Dalle Kennedy Rennes mardi 10 mars 2026.
Café Numérique en Plein Air Dalle Kennedy Rennes Mardi 10 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine
Numérique, démarches en ligne, sécurité… Venez poser vos questions. L’équipe des Connectées IINAF vous attend à Villejean , café offert.
Rencontrer l’équipe Venez échanger avec les bénévoles et les femmes qui font vivre Les Connectées IINAF au quotidien
Poser toutes vos questions numériques Email, smartphone, réseaux sociaux, ordinateur : posez vos questions librement, on répond simplement
Démarches administratives en ligne CAF, Ameli, impôts, France Travail : on vous explique comment naviguer sans vous perdre
Protection des données & sécurité en ligne Reconnaître les arnaques, protéger vos comptes, créer un mot de passe solide
Découvrir nos propositions Ateliers numériques gratuits, programme de mentorat, adhésion : on vous présente tout
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-10T10:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-10T12:00:00.000+01:00
http://lesconnectees.org lesconnectees.iinaf@gmail.com 06 52 02 26 19
Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine