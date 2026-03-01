Café Numérique Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Café Numérique

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20 11:00:00

2026-03-20

Un atelier échange de pratiques pour échanger sur nos usages numériques quotidiens. Chaque rencontre se terminera par la présentation d’une ressource numérique spécifique en mars, la littérature numérique avec la bande défilée Phallaina et l’application Google Arts & Culture !

Sur réservation, dès 16 ans. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24

