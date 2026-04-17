Café Numérique Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Café Numérique

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 11:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Rencontre, échange et partage autour de l’informatique !

Animé par Chloé Legrand, animatrice de l’EPN, cet atelier échange de pratiques se destine à tout un chacun, usagers débutants ou plus confirmés, afin d’échanger sur nos usages numériques quotidiens. Chaque rencontre se terminera par la présentation d’une ressource numérique spécifique.

En avril, explorez les trésors numériques de la Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor autoformations, films, livres numériques… tout un univers à découvrir !

Gratuit, sur inscription par téléphone ou par mail. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café Numérique Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor