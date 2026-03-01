Café numérique fake news, IA, réseaux sociaux

185 avenue Jean-Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Atelier interactif animé par Caroline Peyronel, journaliste et photojournaliste

Atelier interactif animé par Caroline Peyronel, journaliste et photojournaliste. Tout public. En partenariat avec l'association La Chance pour la diversité dans les médias. Jeudi 19 mars de 18h à 19h30

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185 avenue Jean-Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44 mediatheque@grandcahors.fr

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English :

Interactive workshop led by Caroline Peyronel, journalist and photojournalist

L’événement Café numérique fake news, IA, réseaux sociaux Cahors a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Cahors Vallée du Lot