Café numérique, Familles Rurales, Briouze
Gratuit
Début : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:30:00+01:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Réconciliez-vous avec l’informatique en participant au café numérique ! Pas de programme, pas de pression : apportez votre matériel et vos interrogations, Manon sera disponible pour vous accompagner !