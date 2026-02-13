Café numérique, Familles Rurales, Briouze

Café numérique Jeudi 26 février, 09h30 Familles Rurales Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T09:30:00+01:00 – 2026-02-26T11:30:00+01:00

Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]

Réconciliez-vous avec l’informatique en participant au café numérique ! Pas de programme, pas de pression : apportez votre matériel et vos interrogations, Manon sera disponible pour vous accompagner !