Café numérique Ludothèque Guissény
Café numérique Ludothèque Guissény dimanche 21 septembre 2025.
Café numérique
Ludothèque 7B Rue du Chanoine Etienne Guissény Finistère
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:15:00
2025-09-21
Dans le cadre de la semaine de la parentalité « débrancher pour mieux se connecter » la CLCL et son réseau parentalité vous invitent à échanger, comprendre, tester et … partager des clés simples pour assurer un usage sain et équilibré du numérique à la maison.
CAFÉ NUMÉRIQUE
Dimanche 21 septembre 10 h 00 à 12h15
Ludothèque la Yourte (parking de la Maison communale) Guissény
Sous les conseils des bénévoles de l’atelier découvrez comment coder , programmer ou encore manipuler les machines numériques imprimante 3D, brodeuse numérique…
Retrouvez tout le programme https://www.calameo.com/read/0059769823b53224a2372
Animations gratuites & ouvertes à tous
Infos sur www.clcl.bzh .
Ludothèque 7B Rue du Chanoine Etienne Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 01 40 82
