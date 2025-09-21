Café numérique Ludothèque Guissény

Dans le cadre de la semaine de la parentalité « débrancher pour mieux se connecter » la CLCL et son réseau parentalité vous invitent à échanger, comprendre, tester et … partager des clés simples pour assurer un usage sain et équilibré du numérique à la maison.

CAFÉ NUMÉRIQUE

Dimanche 21 septembre 10 h 00 à 12h15

Ludothèque la Yourte (parking de la Maison communale) Guissény

Sous les conseils des bénévoles de l’atelier découvrez comment coder , programmer ou encore manipuler les machines numériques imprimante 3D, brodeuse numérique…

Retrouvez tout le programme https://www.calameo.com/read/0059769823b53224a2372

Animations gratuites & ouvertes à tous

Infos sur www.clcl.bzh .

Ludothèque 7B Rue du Chanoine Etienne Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 01 40 82

