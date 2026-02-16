Café numérique informatique Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer
Café numérique informatique Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer jeudi 12 mars 2026.
Café numérique informatique
Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 16:45:00
2026-03-12
Venez avec votre smartphone. Gratuit, sans inscription. Organisé par l’association Familles Rurales. .
Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 98 93 00 75
