Café numérique informatique Maison des Services Binic-Étables-sur-Mer

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 16:45:00

2026-03-12

Venez avec votre smartphone. Gratuit, sans inscription. Organisé par l’association Familles Rurales.   .

Maison des Services 10 Boulevard Legris Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d'Armor Bretagne 

