Café Numérique : La souveraineté numérique. EPN Pont-l’Évêque
jeudi 29 octobre 2026 · EPN · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Café Numérique : La souveraineté numérique.
EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Algorithmes, cloud américain, GAFAM : notre vie numérique nous appartient-elle encore ? On en discute à l’EPN lors de cette conférence qui exposera les dessous d’Internet et ses enjeux pour notre liberté digitale.
Algorithmes, cloud américain, GAFAM : notre vie numérique nous appartient-elle encore ? On en discute à l’EPN lors de cette conférence qui exposera les dessous d’Internet et ses enjeux pour notre liberté digitale. .
EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : Café Numérique : La souveraineté numérique.
Algorithms, the US cloud, GAFAM: do we still have control over our digital lives? We’ll be discussing this at the EPN during this conference, which will shed light on the inner workings of the internet and what’s at stake for our digital freedom.
L’événement Café Numérique : La souveraineté numérique. Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Terre d’Auge Tourisme
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