Café Numérique « L’information et la désinformation à l’ère digitale »

Médiathèque de Plainoiseau 240 Rue Georges Trouillot Plainoiseau Jura

Gratuit

Début : 2025-10-06 14:30:00

fin : 2025-10-06 16:00:00

2025-10-06

Fake news, intox, info fiable… Comment s’y retrouver dans la jungle du web ? Venez échanger ensemble sur comment distinguer le vrai du faux.

Gratuit, sur réservation. .

+33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

English : Café Numérique « L’information et la désinformation à l’ère digitale »

German : Café Numérique « L’information et la désinformation à l’ère digitale »

