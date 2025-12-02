Café Numérique L’intelligence artificielle Médiathèque de Bletterans Bletterans
Café Numérique L’intelligence artificielle Médiathèque de Bletterans Bletterans mardi 2 décembre 2025.
Café Numérique L’intelligence artificielle
Médiathèque de Bletterans Chemin de la foule Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 10:30:00
fin : 2025-12-02 12:00:00
Date(s) :
2025-12-02
L’intelligence artificielle fascine autant qu’elle questionne… Venez en parler, tester, échanger autour de ses usages concrets !
Gratuit, sur réservation. .
Médiathèque de Bletterans Chemin de la foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr
English : Café Numérique L’intelligence artificielle
German : Café Numérique L’intelligence artificielle
Italiano :
Espanol :
L’événement Café Numérique L’intelligence artificielle Bletterans a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme JurAbsolu