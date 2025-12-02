Café Numérique L’intelligence artificielle Médiathèque de Bletterans Bletterans

Café Numérique L’intelligence artificielle Médiathèque de Bletterans Bletterans mardi 2 décembre 2025.

Café Numérique L’intelligence artificielle

Médiathèque de Bletterans Chemin de la foule Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 10:30:00

fin : 2025-12-02 12:00:00

Date(s) :

2025-12-02

L’intelligence artificielle fascine autant qu’elle questionne… Venez en parler, tester, échanger autour de ses usages concrets !

Gratuit, sur réservation. .

Médiathèque de Bletterans Chemin de la foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 91 59 27 m.jacquinot@bressehauteseille.fr

English : Café Numérique L’intelligence artificielle

German : Café Numérique L’intelligence artificielle

Italiano :

Espanol :

L’événement Café Numérique L’intelligence artificielle Bletterans a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme JurAbsolu