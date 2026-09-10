AGENDA · Rennes
Café Numérique : Maîtriser son smartphone Bibliothèque Landry Rennes
mardi 15 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Café Numérique : Maîtriser son smartphone Bibliothèque Landry Rennes Mardi 15 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Aide informatique et initiation au numérique
Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.
Adultes débutants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-15T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-15T12:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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