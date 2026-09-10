Informations pratiques

Café Numérique : Maîtriser son smartphone Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 3 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Aide informatique et initiation au numérique

Entraide et échanges pour faciliter l’usage quotidien de son smartphone.

Adultes débutants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41



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