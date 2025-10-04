Café numérique Médiathèque du Grand Cahors Cahors

Café numérique : présentation de la Médiathèque numérique du Lot (presse en ligne, VOD, livres numériques, auto-formation…). Espace kiosque 1er étage

Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean Jaurès, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565241344 https://mediatheque.grandcahors.fr/bibliotheques/bibliotheques-mediatheques/mediatheque-du-grand-cahors Collection encyclopédique de lecture publique.

Nombre total de documents : 77675 (hors Bibliothèque Patrimoniale).

livres adultes et jeunesse, périodiques adultes et jeunesse, cd et dvd.

Département du Lot