Café numérique : mots de passe faciles Bibliothèque Landry Rennes Mardi 3 février, 17h00 dans la limite des places disponibles

Les mots de passe ralentissent parfois notre assurance avec le numérique. Conseils pratiques pour rendre plus facile la création et la récupération des mots de passe.

Le thème du café numérique suivant, le 3 mars est choisi avec les participants.

Début : 2026-02-03T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T18:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 39

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



