CAFÉ NUMÉRIQUE MAISON FRANCE SERVICES Nailloux

CAFÉ NUMÉRIQUE

MAISON FRANCE SERVICES 2 Avenue de Saint-Léon Nailloux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17

Vous avez du mal avec votre smartphone ? Vous vous sentez largués sur votre ordinateur portable ? Soyez tranquille, venez au Café Numérique, on vous expliquera tout.

Venez avec votre matériel (PC Portable, tablette, téléphone …) pour échanger autour d’un café, selon vos besoins et vos envies en compagnie du conseiller numérique et d’autres participants. .

MAISON FRANCE SERVICES 2 Avenue de Saint-Léon Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie erza.guillemot@terres-du-lauragais.fr

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English :

Having trouble with your smartphone? Feeling lost on your laptop? Don’t worry, come along to the Café Numérique and we’ll explain everything to you.

L’événement CAFÉ NUMÉRIQUE Nailloux a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE