Café numérique parents/enfants Centre Samazeuilh Nérac

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac Lot-et-Garonne

Albret Communauté propose un atelier numérique parents/enfants. Parce que le numérique , ça se découvre mieux ensemble venez partager, échanger et trouver l’équilibre en famille face aux écrans!

Sur inscription. .

Centre Samazeuilh 12 Rue François Baudy Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 43 84

