Café numérique Saint-Vincent-de-Tyrosse

mercredi 13 août 2025

Café numérique

Espace Grand Tourren salle A Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Gratuit

Gratuit

2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Café numérique tout savoir sur mon téléphone portable !

Venez avec votre matériel (smartphone, tablette et chargeur). C’est l’occasion d’échanger sur les pratiques numériques et de découvrir l’Escale Numérique.

Café/thé offert à 10h.

Ouvert à tous, gratuit. (maximum de 10 places) .

Espace Grand Tourren salle A Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 22 39

English : Café numérique

Digital café: everything I need to know about my cell phone!

German : Café numérique

Digitales Café: Alles über mein Handy wissen!

Italiano :

Digital café: tutto quello che devo sapere sul mio cellulare!

Espanol : Café numérique

Café digital: todo lo que necesito saber sobre mi teléfono móvil

