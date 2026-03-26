Café numérique spéciale Intelligence Artificielle médiathèque Beauzac
Café numérique spéciale Intelligence Artificielle médiathèque Beauzac samedi 11 avril 2026.
Café numérique spéciale Intelligence Artificielle
médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:30:00
fin : 2026-04-11 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Café numérique ! Envie d’en savoir plus sur l’Intelligence Artificielle ?
La Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron et la Maison France Services organisent la Semaine Digit’all.
Participez à un Café numérique dédiée à l’IA à la Médiathèque.
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médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34
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English :
Digital Café! Want to find out more about Artificial Intelligence?
The Communauté de Communes Marches du Velay-Rochebaron and Maison France Services are organizing Digit?all Week.
Join us for a Digital Café dedicated to AI at the Médiathèque.
L’événement Café numérique spéciale Intelligence Artificielle Beauzac a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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