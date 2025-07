Café occitan au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Café occitan au 3c Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence vendredi 18 juillet 2025.

Café occitan au 3c

Vendredi 18 juillet 2025 de 18h à 20h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 20:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Petit moment convivial de partage en provençal ou en français ou en italien, soit pour apprendre, soit pour échanger, autour d’un bon verre!

Un moumen de partage en prouvençau vo en frances vo en italian, pèr escambia vo aprendre en lengo nostro, à l’entour d’uno bono bevèndo.



Un moment de partiment en occitan provençau o en franchiman o en italian, per escambiar o aprene en lenga nòstra, a l’entorn d’una bòna bevenda.



Le thème de ce mois-ci reste à définir, n’hésitez pas à faire des suggestions.



En théorie on commence par 10 mn de cours lors duquel on aborde une dizaine de mots en provençal, suivi de discussions dans lesquelles on essaie de placer ces mots là.



Mais en pratique on vient plus pour blaguer en langue locale, et répondre aux questions de ceux qui apprennent.



Gratuit et ouvert à tous, des débutants jusqu’aux locuteurs bilingues. (m) Es à gratis e dubert en tóuti, despièi li debutant fin-qu’i bilengo! (c) Es a gratis e dobèrt en totei, despuei lei començaires fins ai bilingües! .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 cafeassociatifaixois@gmail.com

English :

A friendly moment of sharing in Provençal ? or in French or Italian, either to learn or to exchange ideas, over a good glass of wine!

German :

Ein kleiner Moment des Austauschs auf Provenzalisch ? oder auf Französisch oder Italienisch, entweder um zu lernen oder sich auszutauschen, bei einem guten Glas!

Italiano :

Un incontro amichevole in provenzale, francese o italiano, per imparare o scambiare idee davanti a un buon bicchiere di vino!

Espanol :

Una agradable tertulia en provenzal… o en francés o italiano, para aprender o intercambiar ideas al calor de un buen vaso de vino

L’événement Café occitan au 3c Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence