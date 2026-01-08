Café Occitan chez Claudette Restaurant Chez Claudette Beaumontois en Périgord
Café Occitan chez Claudette Restaurant Chez Claudette Beaumontois en Périgord lundi 12 janvier 2026.
Café Occitan chez Claudette
Restaurant Chez Claudette 39 Rue Foussal Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
Date(s) :
2026-01-12
Le Café OC se déroulera , à partir de 18H30, chez Eric et Magali, au Restaurant chez Claudette, rue Foussal à Beaumont du Périgord. .
Restaurant Chez Claudette 39 Rue Foussal Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 23 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café Occitan chez Claudette
L’événement Café Occitan chez Claudette Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-01-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides