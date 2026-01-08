Café Occitan chez Claudette Restaurant Chez Claudette Beaumontois en Périgord

Café Occitan chez Claudette

Restaurant Chez Claudette 39 Rue Foussal Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Le Café OC se déroulera , à partir de 18H30, chez Eric et Magali, au Restaurant chez Claudette, rue Foussal à Beaumont du Périgord. .

English : Café Occitan chez Claudette

