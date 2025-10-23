Café Occitan Rodez
Café Occitan Rodez jeudi 23 octobre 2025.
Café Occitan
Place Foch Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-23
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
Café occitan, reprise de la saison.
Nous parlerons de l’école, l’occasion d’évoquer des souvenirs, de comparer avec aujourd’hui, et de parler de l’enseignement de l’occitan. .
Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu
English :
Occitan café, season resumes.
German :
Okzitanisches Café, Wiederaufnahme der Saison.
Italiano :
Caffè occitano, tornato per la stagione.
Espanol :
Café occitano, de vuelta para la temporada.
