Café Occitan Rodez jeudi 23 octobre 2025.

Place Foch Rodez Aveyron

Gratuit

Début : Jeudi 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Café occitan, reprise de la saison.

Nous parlerons de l’école, l’occasion d’évoquer des souvenirs, de comparer avec aujourd’hui, et de parler de l’enseignement de l’occitan. .

Place Foch Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 18 75 contact@ccor.eu

English :

Occitan café, season resumes.

German :

Okzitanisches Café, Wiederaufnahme der Saison.

Italiano :

Caffè occitano, tornato per la stagione.

Espanol :

Café occitano, de vuelta para la temporada.

