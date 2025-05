Café occitan – Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 24 mai 2025 10:00, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Dordogne

Café occitan Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

10H Café occitan au château de la Falquette à Rouffignac-Saint-Cernin. Découvrez la langue occitane autour d’un café. Entrée libre. Tout public.

Café Occitan à Rouffignac-Saint-Cernin à 10H au château de la Falquette.

Venezt nombros, vos esperam. Venez nombreux, nous vous attendons.

Entrée libre. Tout public

Contact 06 29 70 59 85 .

Parc de la Falquette

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85

English : Café occitan

10H Occitan café at Château de la Falquette in Rouffignac-Saint-Cernin. Discover the Occitan language over a cup of coffee. Free admission. Open to all.

German : Café occitan

10H Okzitanischer Kaffee im Château de la Falquette in Rouffignac-Saint-Cernin. Entdecken Sie bei einem Kaffee die okzitanische Sprache. Der Eintritt ist frei. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

caffè occitano delle 10 al Château de la Falquette di Rouffignac-Saint-Cernin. Scoprite la lingua occitana davanti a una tazza di caffè. Ingresso libero. Aperto a tutti.

Espanol : Café occitan

café occitano a las 10 de la mañana en el Château de la Falquette, en Rouffignac-Saint-Cernin. Descubra la lengua occitana tomando un café. Entrada gratuita. Abierto a todos.

