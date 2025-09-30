Café Occitan Saint-Affrique

Café Occitan Saint-Affrique mardi 30 septembre 2025.

Café Occitan

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Venez redécouvrir l’écrivain et le poète Yves Rouquette , qui porte la parole du peuple d’Oc.

Rire et Sourire avec Yves Rouquette

Au printemps 2012, l’association CAP L’ÒC, rendit un hommage à Saint-Affrique à travers l’exposition Ives Roqueta, 60 ans d’engatjament occitan à l’écrivain et ami Yves Rouquette qui y accompagnât toutes les actions conduites pour développer vives et fortes la langue et la culture occitanes.

C’est là la permanence de la pensée et de la parole de l’écrivain. Yves Rouquette s’est fait écrivain public pour porter la parole du peuple d’Òc. Parole vivante, mémoire vivante, mémoire néolithique et mémoire au présent dans les poèmes, les récits, les romans les contes… .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Come and rediscover the writer and poet Yves Rouquette, who speaks for the people of Oc.

German :

Entdecken Sie den Schriftsteller und Dichter Yves Rouquette , der das Wort des Volkes von Oc trägt, wieder.

Italiano :

Venite a riscoprire lo scrittore e poeta Yves Rouquette, che parla per il popolo di Oc.

Espanol :

Venga a redescubrir al escritor y poeta Yves Rouquette, que habla en nombre del pueblo de Oc.

