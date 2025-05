Café Ocean Astrolabe Expéditions – LA PAM Brest, 20 mai 2025 18:00, Brest.

Finistère

LA PAM 56 Rue d'Aiguillon Brest Finistère

Début : 2025-05-20 18:00:00

fin : 2025-05-20 23:00:00

2025-05-20

L’association Astrolabe Expeditions a pour objectif d’accompagner des programmes scientifiques de recherche participative, à la voile, afin de mieux comprendre et préserver l’océan. En collaboration avec des institutions scientifiques et des espaces de recherche collaboratifs, tous les citoyens peuvent s’impliquer dans le développement de programmes de recherche et la fabrication d’instruments océanographiques.

Nous vous proposons de partir à la découverte des actions de l’APECS. Cette association brestoise se mobilise pour préserver et mettre en valeur les requins et les raies ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils évoluent ! L’occasion d’en apprendre davantage sur les fonds marins ! .

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon

Brest 29200 Finistère Bretagne

