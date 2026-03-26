Café Océan Observer l’environnement marin avec un GPS Les Ateliers des Capucins Brest

Café Océan Observer l’environnement marin avec un GPS

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 21:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Et si un GPS pouvait aider à mieux comprendre l’océan ?

Astrolabe Expeditions vous propose une rencontre avec Clémence Chupin et Pierre Bosser (ENSTA) autour de leurs recherches en océanographie physique. À travers leurs travaux, ils montreront comment les technologies GNSS, comme le GPS, permettent d’observer la mer et son atmosphère avec une grande précision.

Dans un contexte de changement climatique, ces instruments — parfois simples et accessibles — deviennent de précieux alliés pour mieux comprendre les dynamiques de l’environnement marin.

La rencontre se prolongera par un temps d’échange convivial, pour discuter science, observation de l’océan et enjeux actuels de sa protection.

Informations pratiques

Durée 2h.

Ouvert à tous sans inscirption. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Café Océan Observer l’environnement marin avec un GPS

L’événement Café Océan Observer l’environnement marin avec un GPS Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue