Café pain beurre [Festival Taol Kurun], École Diwan Quimperlé

Café pain beurre [Festival Taol Kurun]

École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

Rencontre en breton en breton pour fêter le début d’année, ouvert aux petits et grands.

Apportez à manger. .

