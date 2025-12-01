Café pain beurre École Diwan Quimperlé
Café pain beurre École Diwan Quimperlé samedi 27 décembre 2025.
Café pain beurre
École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-27 15:00:00
fin : 2025-12-27 17:00:00
2025-12-27
Rencontre entre brittophones. .
École Diwan 1 Allée Victor Schoelcher Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
