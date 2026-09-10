Café Papote à la Buissonière Café-associatif La Buissonnière Claville-Motteville

Informations pratiques

Claville-Motteville

Café Papote à la Buissonière

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:00:00

fin : 2026-11-18 16:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Ce mercredi, le café associatif La Buissonnière organise un Café Papote autour des troubles DYS et TDAH.

L’association GPS des DYS, référence en matière d’accompagnement et de soutien aux personnes rencontrant les troubles des apprentissages DYS et TDAH, viendra échanger avec vous.

Attention, les places sont limitées, sur inscription. .

Café-associatif La Buissonnière 28 Rue de l’École Claville-Motteville 76690 Seine-Maritime Normandie clavillelabuissonniere@gmail.com

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English : Café Papote à la Buissonière

L’événement Café Papote à la Buissonière Claville-Motteville a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin