Café papote au Campus de projets Campus de projets Villa Parthenay Parthenay

Café papote au Campus de projets Campus de projets Villa Parthenay Parthenay mercredi 29 octobre 2025.

Café papote au Campus de projets

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Tu veux discuter autour d’un café, rencontrer d’autres jeunes, parler de projets, d’idées, ou simplement passer un bon moment ? Sur place infos, actus, bons plans et ressources “info jeunesse”.

Organisé par l’Arpentèle.

Pour les personnes entre 16 et 30 ans. .

Campus de projets Villa Parthenay 42 Avenue Pierre Mendès France Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 93 85 12

English : Café papote au Campus de projets

German : Café papote au Campus de projets

Italiano :

Espanol : Café papote au Campus de projets

L’événement Café papote au Campus de projets Parthenay a été mis à jour le 2025-10-14 par CC Parthenay Gâtine