Café-papote avec Âmes de Bretagne Explorons le centre-ville de Carhaix Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer

Café-papote avec Âmes de Bretagne Explorons le centre-ville de Carhaix

Carhaix-Plouguer 24, Pl. du Champ de Foire Carhaix-Plouguer Finistère

RDV Café-papote d’Âmes de Bretagne au Central Café !!

Pour finir l’année en beauté, une partie de l’équipe des Âmes de Bretagne va mitonner un bon petit plat de Bretagne un kig-ha-far et une déclinaison végétale.

Préparez vos papilles, ce sont une Auvergnate et un Normand qui passent aux fourneaux pour tenter la recette, seront-il et elle dignes de ce savoir ?

Venez goûter le mets pour valider (ou non) la tentative…

Et pour comparer, les participant·es peuvent apporter leurs recettes !

Soirée spéciale 9€ la portion de kig-ha-farz ou sa déclinaison végétale pour 1 personne sans compter les boissons.

Afin d’assurer la quantité adaptée, il est obligatoire de s’inscrire auprès de Marine par mail, sms ou téléphone au 06 31 29 04 17. .

Carhaix-Plouguer 24, Pl. du Champ de Foire Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 31 29 04 17

