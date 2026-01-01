Café papote avec la Croisée des Villages

Salle des fêtes Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-01-07 2026-02-04 2026-03-04

Le café papote C’est le lieu de rencontre où les habitants du territoire peuvent se retrouver, échanger et partager autour d’un moment convivial. Thé, café, et soyons un peu fou, gourmandises, pour passer un moment ensemble.

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, pour papoter ou lire un livre, pour échanger sur les actions que vous souhaitez mettre en place, les Cafés Papotes sont là pour ça.

Rendez-vous les mercredis matin. Venez à l’heure que vous souhaitez, sans obligation de rester sur tout le créneau d’ouverture.

Les Cafés Papotes sont ouverts à tous les adhérents, sans obligation d’inscription.

Organisé par la Croisée des Villages . .

Salle des fêtes Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café papote avec la Croisée des Villages

L’événement Café papote avec la Croisée des Villages Cherveux a été mis à jour le 2025-12-29 par OT Haut Val De Sèvre