Café papote des aidants Mauléon-Licharre

Le collectif souletin organise des temps d’échanges à Mauléon.

Lorsque l’on accompagne un proche malade, en situation de dépendance ou de handicap, que cela soit à domicile ou en établissement spécialisé, il est indispensable de prendre un temps pour soi. Le café des aidants vous permettra d’échanger avec des personnes qui vivent la même situation. Temps animé par Pascale Gachen, psychologue. Inscription souhaitable. .

14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47

