Café Papote le tri et le recyclage Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Café Papote le tri et le recyclage

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 12:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Venez échanger avec les ambassadeurs du tri et vos bibliothécaire autour de la thématique du tri, du recyclage, de la revolarisation des déchets.

Vous avez des doutes sur vos pratiques ? Vous voulez apprendre à réduire votre impact environnemental et adopter les bons gestes ?

Alors n’hésitez plus !

Accès libre

Tout public .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr

English : Café Papote le tri et le recyclage

L’événement Café Papote le tri et le recyclage Sens a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Sens et Sénonais