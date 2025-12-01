Café Papote le tri et le recyclage Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens
mercredi 10 décembre 2025.
Café Papote le tri et le recyclage
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne
Gratuit
10:00:00
12:00:00
2025-12-10
Venez échanger avec les ambassadeurs du tri et vos bibliothécaire autour de la thématique du tri, du recyclage, de la revolarisation des déchets.
Vous avez des doutes sur vos pratiques ? Vous voulez apprendre à réduire votre impact environnemental et adopter les bons gestes ?
Alors n’hésitez plus !
Accès libre
Tout public .
Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80 mediatheque@mairie-sens.fr
