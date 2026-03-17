Café Papote Les cycles féminins Dambach-la-Ville
Café Papote Les cycles féminins Dambach-la-Ville samedi 18 avril 2026.
Café Papote Les cycles féminins
2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Envie d’un moment d’échange simple, bienveillant et sans tabou ? Rejoins-nous pour un café papote dédié aux différents cycles féminins.
Envie d’un moment d’échange simple, bienveillant et sans tabou ? Rejoins-nous pour un café papote dédié aux différents cycles féminins.
Que tu sois curieuse, en quête de réponses ou simplement désireuse de partager ton expérience, cet espace est ouvert à toutes. Nous aborderons ensemble les différents cycles que rencontrent les femmes, les émotions, les énergies, et bien plus encore, dans une ambiance chaleureuse. 0 .
2 rue du Bernstein Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 29 06 50 contact@latelierw.alsace
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English :
Looking for a simple, friendly, no-holds-barred chat? Join us for a café papote dedicated to the different female cycles.
L’événement Café Papote Les cycles féminins Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Barr
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