Café papote Restaurant le Croquant Monpazier

Restaurant le Croquant 28 rue Saint Jacques Monpazier Dordogne

Creusons-nous les méninges le temps d’une soirée débat. Se rassembler pour discuter, approfondir nos réflexions et les partager dans un cadre bienveillant et convivial !
Le thème Le clown, acte de résistance et de résilience .
Intervenant Sophie Bertrand.
Collations et boissons proposées sur place par le restaurant du Croquant !   .

Restaurant le Croquant 28 rue Saint Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   lesdrolesdedindes@gmail.com

