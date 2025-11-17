Café papote Restaurant le Croquant Monpazier
Café papote Restaurant le Croquant Monpazier lundi 17 novembre 2025.
Café papote
Restaurant le Croquant 28 rue Saint Jacques Monpazier Dordogne
Creusons-nous les méninges le temps d’une soirée débat. Se rassembler pour discuter, approfondir nos réflexions et les partager dans un cadre bienveillant et convivial !
Le thème Le clown, acte de résistance et de résilience .
Intervenant Sophie Bertrand.
Collations et boissons proposées sur place par le restaurant du Croquant ! .
Restaurant le Croquant 28 rue Saint Jacques Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesdrolesdedindes@gmail.com
