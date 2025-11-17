Café papote Restaurant le Croquant Monpazier

Café papote

Restaurant le Croquant 28 rue Saint Jacques Monpazier Dordogne

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-17

2025-11-17

Creusons-nous les méninges le temps d’une soirée débat. Se rassembler pour discuter, approfondir nos réflexions et les partager dans un cadre bienveillant et convivial !

Le thème Le clown, acte de résistance et de résilience .

Intervenant Sophie Bertrand.

Collations et boissons proposées sur place par le restaurant du Croquant ! .

lesdrolesdedindes@gmail.com

