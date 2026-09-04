Informations pratiques

Châtillon-sur-Thouet

Café papote « Parthé’femmes »

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Envie de souffler, de papoter, de rencontrer d’autres femmes ?

Rejoignez-nous pour une matinée conviviale, un moment simple pour échanger, rire et créer du lien. .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72 famille.larpentele@csc79.org

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English : Café papote « Parthé’femmes »

L’événement Café papote « Parthé’femmes » Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine