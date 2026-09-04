Café papote « Parthé’femmes » Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet
samedi 12 décembre 2026 · Centre socioculturel L’Arpentèle · Châtillon-sur-Thouet
Informations pratiques
Châtillon-sur-Thouet
Café papote « Parthé’femmes »
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-12 12:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Envie de souffler, de papoter, de rencontrer d’autres femmes ?
Rejoignez-nous pour une matinée conviviale, un moment simple pour échanger, rire et créer du lien. .
Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72 famille.larpentele@csc79.org
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English : Café papote « Parthé’femmes »
L’événement Café papote « Parthé’femmes » Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine