Café papote Le Nombril du monde Pougne-Hérisson

Café papote Le Nombril du monde Pougne-Hérisson mercredi 23 juillet 2025.

Café papote

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le Nombril du Monde est connu pour son engagement et sa mission de soutien et d’accompagnement auprès des artistes évoluant dans le domaine des arts de la parole.

C’est dans ce cadre et plus particulièrement dans celui de la Petite Chartreuse (dispositif d’accompagnement à l’écriture) que le Nombril a fait le choix d’accompagner le travail de Louise Roux sur la naissance, l’accouchement et la parentalité.

Vous attendez un heureux évènement ? Vous êtes jeunes parents ? Vous évoluez au quotidien dans le domaine de la natalité et de tout ce qui s’y rattache ? Ou ce sujet vous touche tout simplement ?

Louise vous invite pour un CAFÉ PAPOTE, pour partager avec elle ce projet ambitieux de créer une épopée de l’accouchement et de la parentalité, pour échanger et papoter en toute simplicité.

Alors vous venez ? .

Le Nombril du monde 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com

English : Café papote

German : Café papote

Italiano :

Espanol : Café papote

L’événement Café papote Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2025-07-07 par CC Parthenay Gâtine