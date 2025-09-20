Café-papote « Sur le chemin de l’école » Chapelle de la Trinité Melgven

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

En lien avec l’exposition « Photos de classes », venez partager vos souvenirs et échanger sur vos années d’écoliers autour d’un café.

Chapelle de la Trinité 7 Impasse du Cheval d’Orgueil 29140 Melgven Melgven 29140 Finistère Bretagne L’entrée de la chapelle présente une grande porte percée dans le pignon qui supporte le clocher. Le tympan est sculpté d’un groupe de la Trinité accompagné d’anges tenant des banderolles. L’escalier du clocher est isolé et donne accès, par une passerelle, à la chambre des cloches.

