Café Papote Rue de Beaune Verdun-sur-le-Doubs

Café Papote

Rue de Beaune Espace de Vie Sociale Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-02-19 09:00:00

fin : 2026-04-16 11:00:00

2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16

Venez partager le temps d’un café ! Et pas de souci si vous préférez le thé, l’important c’est de se retrouver !

1er et 3ème jeudi de chaque mois à partir du jeudi 19 février. Organisé par la Boussole en partenariat avec la CAF de Saône et Loire. .

Rue de Beaune Espace de Vie Sociale Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88

