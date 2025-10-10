Café Papo’thé Le Lokal Plouescat
Café Papo’thé Le Lokal Plouescat vendredi 10 octobre 2025.
Café Papo’thé
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 09:00:00
fin : 2025-10-24 12:00:00
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-24
Ouvert à tous. .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Café Papo’thé Plouescat a été mis à jour le 2025-10-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX