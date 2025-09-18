Café Papotte Les Heures Claires Istres
Café Papotte Les Heures Claires Istres jeudi 18 septembre 2025.
Café Papotte
Jeudi 18 septembre 2025 de 9h30 à 11h. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-18 09:30:00
fin : 2025-09-18 11:00:00
2025-09-18
Bouquiner, partager et échanger autour d’un café dans le hall de la MPT !
Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20
English :
Read, share and chat over a cup of coffee in the MPT lobby!
German :
Schmökern, teilen und sich bei einem Kaffee in der Lobby der MPT austauschen!
Italiano :
Leggete, condividete e chiacchierate davanti a un caffè nell’atrio dell’MPT!
Espanol :
Lea, comparta y charle mientras toma un café en el vestíbulo de la MPT.
L’événement Café Papotte Istres a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme d’Istres