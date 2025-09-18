Café Papotte Les Heures Claires Istres

Café Papotte Les Heures Claires Istres jeudi 18 septembre 2025.

Café Papotte

Jeudi 18 septembre 2025 de 9h30 à 11h. Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-18 09:30:00

fin : 2025-09-18 11:00:00

2025-09-18

Bouquiner, partager et échanger autour d’un café dans le hall de la MPT !

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20

English :

Read, share and chat over a cup of coffee in the MPT lobby!

German :

Schmökern, teilen und sich bei einem Kaffee in der Lobby der MPT austauschen!

Italiano :

Leggete, condividete e chiacchierate davanti a un caffè nell’atrio dell’MPT!

Espanol :

Lea, comparta y charle mientras toma un café en el vestíbulo de la MPT.

