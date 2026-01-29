café Parent’aise A l’Abordage – Le Café des Enfants Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:00 – 12:00

Gratuit : non entrée libre Adulte, En famille – Age maximum : 99

Pas toujours évident d’être parent, parfois on a besoin d’écoute et de partage d’expériences pour trouver un peu de soutien. Corinne, consultante en parentalité vous propose un cadre bienveillant pour que vous puissiez échanger avec d’autres parents sur ce dur travail qu’est d’être père ou mère!

A l’Abordage – Le Café des Enfants Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 48 71 46 http://www.alabordage-le-cafe-des-enfants.fr/actu.html a.labordage@free.fr 0240487146



Afficher la carte du lieu A l’Abordage – Le Café des Enfants et trouvez le meilleur itinéraire

