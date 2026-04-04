café parent’aise, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

café parent’aise Samedi 4 avril, 10h30 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

gratuit!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-04T10:30:00+02:00 – 2026-04-04T11:30:00+02:00

Consultante en parentalité, Corinne vous propose de participer à un temps de partage sur votre quotidien de parents, un moment pour se sentir soutenu.e dans sa parentalité, sans jugement.

Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Une pause entre parents pour parler des petits et grands tracas du quotidien de parent parentalité partage