Café parenthèse : Mieux communiquer Cabane à jeux La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 14:30 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Avec Émilie Durand Bodin, psychologueComment communiquer avec la personne aidée ? Quand la personne aidée est confuse, désorientée ou agressive, comment réagir, communiquer avec elle, adapter votre réponse et désamorcer les moments d’angoisse.

Cabane à jeux La Chapelle-sur-Erdre 44240



Afficher la carte du lieu Cabane à jeux et trouvez le meilleur itinéraire

