Café parents, accompagner nos jeunes dans leurs usages du numérique Salle municipale Saint-Étienne-de-Brillouet

Café parents, accompagner nos jeunes dans leurs usages du numérique

Salle municipale 33 Rue de la Mairie Saint-Étienne-de-Brillouet Vendée

Début : 2026-02-10 18:30:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

2026-02-10

Les acteurs du Territoire Educatif Rural de St Hermine propose régulièrement aux parents et éducateurs des temps d’échanges et de partage pour accompagner les enfants et les jeunes sur des problématiques diverses ( harcèlement scolaires, usages du numérique, santé…).

Ce deuxième café- parents édition 2025-2026 a pour objet les usages du numérique au sens large téléphone portage, internet, réseaux sociaux… .

Salle municipale 33 Rue de la Mairie Saint-Étienne-de-Brillouet 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 31 60 nadege.petitgas@ac-nantes.fr

English :

The actors of the Territoire Educatif Rural de St Hermine regularly propose to parents and educators times of exchange and sharing to accompany children and young people on various problems (school bullying, digital uses, health…).

